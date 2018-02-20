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В Жабинковском районе задержан пьяный 40-летний мужчина, который ездил по полям на квадроцикле

20 февраля 2018 07:34
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Новости Беларуси. На квадроцикле – по сельхозугодиям. В Жабинковском районе Брестской области сотрудники ГАИ задержали 40-летнего мужчину, который ездил по полям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Водитель был нетрезв – в его крови обнаружили 2 промилле алкоголя. Как выяснилось, пьяным за руль он сел не впервые.  

Наталья Милюкова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде:  
Было принято решение об остановке данного водителя. Он как раз двигался в сторону улицы Центральной, где и был остановлен сотрудниками ГАИ. Как впоследствии оказалось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя были составлены административные материалы.  

Водители квадроциклов и мотовездеходов должны помнить, что их транспортные средства по техническим характеристикам не предназначены для участия в дорожном движении.  

Квадроцикл закончил свой маршрут на штрафстоянке. Хозяин смог забрать его, только уплатив немалый штраф – более 1000 рублей. Водитель лишен права управления автомобилем на 3 года.  

# происшествия # Фотофакт # Правила дорожного движения # Наталья Милюкова

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