В Жабинковском районе задержан пьяный 40-летний мужчина, который ездил по полям на квадроцикле

Новости Беларуси. На квадроцикле – по сельхозугодиям. В Жабинковском районе Брестской области сотрудники ГАИ задержали 40-летнего мужчину, который ездил по полям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель был нетрезв – в его крови обнаружили 2 промилле алкоголя. Как выяснилось, пьяным за руль он сел не впервые.

Наталья Милюкова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде:

Было принято решение об остановке данного водителя. Он как раз двигался в сторону улицы Центральной, где и был остановлен сотрудниками ГАИ. Как впоследствии оказалось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя были составлены административные материалы.

Водители квадроциклов и мотовездеходов должны помнить, что их транспортные средства по техническим характеристикам не предназначены для участия в дорожном движении.

Квадроцикл закончил свой маршрут на штрафстоянке. Хозяин смог забрать его, только уплатив немалый штраф – более 1000 рублей. Водитель лишен права управления автомобилем на 3 года.