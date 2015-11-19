МИД Беларуси: Обращений белорусов с просьбой об экстренной эвакуации в посольство страны во Франции не поступало

Новости Беларуси. Белорусский МИД продолжает отслеживать ситуацию во Франции. На данный момент обращений от граждан нашей страны с просьбой об экстренной эвакуации в посольство Беларуси во Франции не поступало. Это подтвердили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.

Здесь напоминают, что для выезжающих за рубеж существует стандартный набор базовых рекомендаций. Ознакомиться с ними можно на сайте ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Каких-либо обращений с просьбой об оказании содействия в экстренной эвакуации из Парижа в наше посольство не поступало. Насколько я осведомлен, за период после известных трагических событий «Белавиа» совершила два регулярных рейса из Парижа в Минск. У нас также нет информации о том, что там были проблемы с приобретением дополнительного количества билетов либо неудовлетворенные просьбы о переносе вылета на более ранние сроки.