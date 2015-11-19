Пинск: в детсад вместе с землей завезли снаряд, 168 малышей эвакуировали

Новости Беларуси. В детский сад привезли землю для обустройства клумб. Когда рабочие начали ее разносить, наткнулись на боеприпас.

Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:

Совместно с администрацией объекта специалисты РОВД и МЧС эвакуировали детей и работников дошкольного учреждения. Всего – 168 малышей и 48 работников детского сада. Сегодня утром выполняются работы по разминированию боеприпаса, который, предположительно, является минометной миной. На четверг дети распределены в ближайшие садики Пинска.

Спасатели в очередной раз напоминают:

если вы обнаружили предмет похожий на снаряд, не пытайтесь его исследовать самостоятельно – это может быть опасно. Ограничьте к месту находки доступ людей и вызывайте специалистов.