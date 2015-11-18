В Гомеле 33-летний мужчина изнасиловал и убил двух коллег по работе

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование громкого уголовного дела в Гомеле. Первой жертвой стала 24-летняя девушка. Убийство, которому предшествовало похищение и изнасилование, было совершено в июле 2014 года.

Преступник год находился на свободе.

Следственный комитет по Гомельской области:

Долгое время раскрыть данное преступление и задержать виновное лицо не представлялось возможным, так как мужчина тщательно скрыл следы преступления и тело убитой им девушки. Спустя почти год в Гомеле при аналогичных обстоятельствах пропала еще одна женщина, 1988 года рождения. В ходе ее поиска следователями совместно с сотрудниками милиции установлено, что обе женщины работали на одном предприятии, пропали утром и в одном и том же месте. По непосредственно возникшему подозрению был задержан мужчина, работавший на том же предприятии, что и пропавшие женщины. С обеими он был знаком.

Мужчина обманом завлекал жертв к себе в автомобиль, затем вёз их в свой гараж, где удерживал и насиловал.

Следственный комитет по Гомельской области:

В последующем, желая скрыть совершенные им преступления и избежать ответственности, обвиняемый убивал женщин, нанося им множественные удары тупыми предметами, в том числе по жизненно важным органам, а также надевая жертвам на голову полиэтиленовый пакет. Тела женщин он вывозил на своем автомобиле и закапывал в лесном массиве в Гомельском районе, а вещами потерпевших на общую сумму около 22 миллионов рублей распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, похищении человека и краже.