Серийный маньяк задержан в Минске. Нападения совершались в микрорайонах Кунцевщина, Каменная Горка, Запад, Сухарево

Новости Беларуси. В Минске задержали 24-летнего молодого человека, подозреваемого в изнасиловании. В ходе разбирательства он преступник сознался в более чем 20 нападениях на девушек, которые он совершил в микрорайонах Кунцевщина, Каменная Горка, Запад, Сухарево.

Поздно вечером маньяк нападал на девушек в подъездах, лифтах, на пустырях.

Алла Голубович, пресс-офицер Фрунзенского РУВД:

Увидев на улице одинокую девушку, злоумышленник направлялся следом. Выбрав момент, он хватал жертву. После того, как девушка начинала кричать, сопротивляться или звать на помощь, злоумышленник скрывался. Кстати, места совершения своих нападений он выбирал недалеко от дома: улицы Кунцевщина, Лобанка, Одинцова и Горецкого. Вместе с тем, парень признался, что однажды он зашел в своих действиях и дальше. Шокированная девушка не оказывала сопротивления, и он попытался изнасиловать ее. Помешал сделать это прохожий.

Задержанный дважды судим за аналогичные преступления. В марте этого года освободился из тюрьмы.

Мужчина, не скрывая подробностей сам рассказал оперативником о своих действиях. Правоохранительные органы просят возможных жертв преступника обратиться в милицию.

Алла Голубович, пресс-офицер Фрунзенского РУВД:

Понимая деликатность темы, во Фрунзенском РУВД гарантируют возможным жертвам злоумышленника максимальную корректность и конфиденциальность при проведении следственных действий. Обращаться можно по телефонам: 252-58-96, 044-755-08-62.