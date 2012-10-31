До каких пор жители Гродно будут застревать в туалетах каждый октябрь?

Новости Беларуси. В Гродно наметилась казусная тенденция. Уже второй случай зафиксирован в октябре, когда в туалете мужчина застрял между унитазом и стеной. Первый раз - в октябре 2011. Второй раз - на днях. В обоих случаях выбраться из ловушки мужчины (?) смогли только с помощью сотрудников МЧС.

Хронология событий: 17 октября 2011 житель Гродно, будучи слегка нетрезвым, пошатнулся, не удержал равновесие и упал, оказавшись заблокированным в районе живота. Для освобождения мужчины работникам МЧС пришлось разбить края унитаза ломом. 29 октября 2012 43-летний житель Гродно, будучи в нетрезвом состоянии, зашёл в туалет, упал между стеной и унитазом и уснул. Прошло несколько часов, мужчина проснулся и попытался встать. Однако сделать этого не смог: затекла нога. Сотрудникам МЧС пришлось откручивать крепление в унитазе.

Нетрезвый гродненец, застрявший в собственном туалете - это еще цветочки по сравнению с жителем Китая, который в сентябре 2010 застрял в туалетном проеме одного из местных баров города Вэньчжоу, где провел более 5 часов. Хорошо еще, что проем был маленький и парень не провалился в туалет полностью, так как он был без сознания, кто знает, чем бы это закончилось.

Все вышеперечисленные случаи закончились весьма благополучно. Но были события и с менее счастливым финалом. В августе 201 паром сел на мель рядом с Хельсинками (Финляндия) из-за того, что капитан, отправившийся по нужде, не смог выйти из туалета, так как в ванной комнате заело замок. Плавсредство без капитана врезалось в прибрежные скалы, повредив при этом оборудование, несколько пассажиров получили ранения.

Более трагичный случай произошел в Минске: 85-летняя старушка погибла из-за курения в туалете.