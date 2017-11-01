Сбежавший в минском аэропорту кот Мартик найден мертвым

Новости Беларуси. Кот Мартик, сбежавший в аэропорту Минска у летевших в Женеву пассажиров, найден мертвым.

Питомец сбежал во время досмотра сотрудниками таможни – кот выпрыгнул из рук хозяйки.

По информации бортпроводницы Татьяны Островской (запись на странице в Facebook), кот «был в жутком стрессе». Животное находилось внутри здания аэропорта и было напугано.

1 ноября питомца нашли мертвым.

Как сообщает kp.by со ссылкой на сотрудников Национального аэропорта, кот залез в щель под багажной лентой и его придавило.