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Сбежавший в минском аэропорту кот Мартик найден мертвым

01 ноября 2017 09:05
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Новости Беларуси. Кот Мартик, сбежавший в аэропорту Минска у летевших в Женеву пассажиров, найден мертвым.

Питомец сбежал во время досмотра сотрудниками таможни – кот выпрыгнул из рук хозяйки.

По информации бортпроводницы Татьяны Островской (запись на странице в Facebook), кот «был в жутком стрессе». Животное находилось внутри здания аэропорта и было напугано.

1 ноября питомца нашли мертвым.

Как сообщает kp.by со ссылкой на сотрудников Национального аэропорта, кот залез в щель под багажной лентой и его придавило.

# происшествия # Домашние животные # Фотофакт # Татьяна Островская

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