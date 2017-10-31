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Двое мужчин обокрали водителя троллейбуса: инцидент прокомментировали в РУВД и троллейбусном парке

31 октября 2017 20:59
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Новости Беларуси. Минские правоохранители разыскивают двух мужчин, которые украли талончики прямо из кабины троллейбуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель остановил транспорт. Тогда хулиганы зашли к нему в кабину и стали предъявлять претензии. Выходка нарушила работу маршрута, пассажиры стали покидать салон.

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД Миснка:
В милицию обратился водитель этого троллейбуса. Проводится проверка, и по результатам ее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия данных граждан подпадают под квалификацию статьи 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь – «грабеж».

Двое мужчин обокрали водителя троллейбуса: инцидент прокомментировали в РУВД и троллейбусном парке-1

Николай Кривой, заместитель директора троллейбусного парка № 3 Минска:
Пассажир не может продолжить поездку на данном троллейбусе по заранее запланированному маршруту – значит, он имеет право продолжить на любом другом транспортном средстве Минтранса по этому маршруту поезду, при этом не оплачивая повторно проезд.

В троллейбусном парке пояснили: когда водитель объявляет о вынужденном отклонении от маршрута, пассажиры вправе пересесть на другой транспорт и уже не оплачивать его.

# происшествия # Фотофакт # Николай Кривой # Ограбление # Наталья Оскирко

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