Двое мужчин обокрали водителя троллейбуса: инцидент прокомментировали в РУВД и троллейбусном парке

Новости Беларуси. Минские правоохранители разыскивают двух мужчин, которые украли талончики прямо из кабины троллейбуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель остановил транспорт. Тогда хулиганы зашли к нему в кабину и стали предъявлять претензии. Выходка нарушила работу маршрута, пассажиры стали покидать салон.
Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД Миснка:
В милицию обратился водитель этого троллейбуса. Проводится проверка, и по результатам ее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия данных граждан подпадают под квалификацию статьи 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь – «грабеж».