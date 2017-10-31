Двое мужчин обокрали водителя троллейбуса: инцидент прокомментировали в РУВД и троллейбусном парке

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД Миснка: В милицию обратился водитель этого троллейбуса. Проводится проверка, и по результатам ее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия данных граждан подпадают под квалификацию статьи 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь – «грабеж».

Водитель остановил транспорт. Тогда хулиганы зашли к нему в кабину и стали предъявлять претензии. Выходка нарушила работу маршрута, пассажиры стали покидать салон.

Новости Беларуси. Минские правоохранители разыскивают двух мужчин, которые украли талончики прямо из кабины троллейбуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Кривой, заместитель директора троллейбусного парка № 3 Минска:

Пассажир не может продолжить поездку на данном троллейбусе по заранее запланированному маршруту – значит, он имеет право продолжить на любом другом транспортном средстве Минтранса по этому маршруту поезду, при этом не оплачивая повторно проезд.

В троллейбусном парке пояснили: когда водитель объявляет о вынужденном отклонении от маршрута, пассажиры вправе пересесть на другой транспорт и уже не оплачивать его.