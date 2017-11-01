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Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Оршанском районе: водителю буса понадобилась помощь МЧС

01 ноября 2017 07:42
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Новости Беларуси. 31 октября вечером в Оршанском районе произошло ДТП – микроавтобус столкнулся с грузовиком.

По информации МЧС, пострадавшему была необходима помощь – водитель был зажат в микроавтобусе.

Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Оршанском районе: водителю буса понадобилась помощь МЧС -1

Водителя деблокировали и госпитализировали в бессознательном состоянии. Мужчина, который находился за рулем второго автомобиля, не пострадал.

В середине октября лось спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей под Гомелем – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Авария в Витебской области

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