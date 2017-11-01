Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Оршанском районе: водителю буса понадобилась помощь МЧС

По информации МЧС, пострадавшему была необходима помощь – водитель был зажат в микроавтобусе.

Новости Беларуси. 31 октября вечером в Оршанском районе произошло ДТП – микроавтобус столкнулся с грузовиком.

Водителя деблокировали и госпитализировали в бессознательном состоянии. Мужчина, который находился за рулем второго автомобиля, не пострадал.