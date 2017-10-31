Шла в поликлинику – упала ива, иду обратно – лежит рябина: очевидец «Герварта» в Минске

Новости Беларуси. Ураган «Герварт» оставил след в Минске. Из-за падения деревьев было повреждено четыре автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одно из них оказалось на проезжей части проспекта Газеты «Правда». По счастливой случайности не пострадали люди.