Шла в поликлинику – упала ива, иду обратно – лежит рябина: очевидец «Герварта» в Минске
Новости Беларуси. Ураган «Герварт» оставил след в Минске. Из-за падения деревьев было повреждено четыре автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Одно из них оказалось на проезжей части проспекта Газеты «Правда». По счастливой случайности не пострадали люди.
Горожане:
Я шла в поликлинику. Сломалась ива, упала ветками на машину. Иду обратно – лежит рябина.
Видела, что дерево после такой бури упало, остались обломки.
На улице Чкалова упавшее дерево повредило два автомобиля. Чтобы освободить машины из плена, ствол и ветви пришлось распилить.