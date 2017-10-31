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Шла в поликлинику – упала ива, иду обратно – лежит рябина: очевидец «Герварта» в Минске

31 октября 2017 20:35
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Новости Беларуси. Ураган «Герварт» оставил след в Минске. Из-за падения деревьев было повреждено четыре автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одно из них оказалось на проезжей части проспекта Газеты «Правда». По счастливой случайности не пострадали люди.

Шла в поликлинику – упала ива, иду обратно – лежит рябина: очевидец «Герварта» в Минске-1

Горожане:
Я шла в поликлинику. Сломалась ива, упала ветками на машину. Иду обратно – ­ лежит рябина.

Шла в поликлинику – упала ива, иду обратно – лежит рябина: очевидец «Герварта» в Минске-4

Видела, что дерево после такой бури упало, остались обломки.

На улице Чкалова упавшее дерево повредило два автомобиля. Чтобы освободить машины из плена, ствол и ветви пришлось распилить.

# происшествия # Погода в Беларуси # Фотофакт

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