Прямой эфир

В минском аэропорту продолжаются поиски сбежавшего кота: побег попал на видео

31 октября 2017 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Курьезный случай произошел в Национальном аэропорту Минск накануне. При прохождении таможенного досмотра у пассажиров, следовавших в Женеву, сбежал кот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент случился, когда сотрудники таможни попросили достать животное из переноски, но усатый питомец просто выпрыгнул из рук хозяев и сбежал. По последней информации, кот все еще находится в здании аэропорта. Женщина просит откликнуться неравнодушных, и помочь найти питомца. Он пушистый, длинношерстный и отзывается на кличку Мартин.

# общество # Домашние животные

Другие новости рубрики

Все новости
Замминистра связи и информатизации: «Мир» имеет особое значение среди других медийных проектов
31 октября 2017 13:44

Замминистра связи и информатизации: «Мир» имеет особое значение среди других медийных проектов

В правительстве обсудили стратегию развития науки и технологий до 2040 года
31 октября 2017 13:34

В правительстве обсудили стратегию развития науки и технологий до 2040 года

Видеофакт: ночью границу между Беларусью и Литвой охраняют волки
31 октября 2017 11:00

Видеофакт: ночью границу между Беларусью и Литвой охраняют волки