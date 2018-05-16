Сбежавший из колонии мужчина устроил резню на остановке в Гомеле. Есть раненые

Новости Беларуси. Кровавое задержание в Гомеле: около полуночи правоохранители вступили в схватку с мужчиной, который сбежал из колонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хронология ночного ЧП в Гомеле здесь.