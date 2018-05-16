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Сбежавший из колонии мужчина устроил резню на остановке в Гомеле. Есть раненые

16 мая 2018 07:51
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Новости Беларуси. Кровавое задержание в Гомеле: около полуночи правоохранители вступили в схватку с мужчиной, который сбежал из колонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 Хронология ночного ЧП в Гомеле здесь

Сбежавший из колонии мужчина устроил резню на остановке в Гомеле. Есть раненые-1

Все это происходило на остановке общественного транспорта. Вооруженный ножом беглец оказал активное сопротивление. Милиционеры, принимавшие участие в его усмирении, получили серьезные ранения, а нарушителю спокойствия удалось скрыться. Ближе к утру его задержали.

# Нападение # происшествия # Фотофакт

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