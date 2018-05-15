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У минчанина, задержанного на прошлой неделе за хранение марихуаны, оперативники обнаружили еще тысячи горшков с коноплёй

15 мая 2018 20:15
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Новости Беларуси. А вот еще один житель столицы решил заняться незаконной рассадой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

У минчанина, задержанного на прошлой неделе за хранение марихуаны, оперативники обнаружили еще тысячи горшков с коноплёй -1

У задержанного минчанина еще на прошлой неделе обнаружили сотню килограммов марихуаны, а теперь еще и полторы тысячи горшков с коноплёй. Оперативники отыскали участок в Гродненской области, во дворе которого находились два парника с «урожаем». Еще шесть мешков с марихуаной обнаружили в доме.

У минчанина, задержанного на прошлой неделе за хранение марихуаны, оперативники обнаружили еще тысячи горшков с коноплёй -3

У минчанина, задержанного на прошлой неделе за хранение марихуаны, оперативники обнаружили еще тысячи горшков с коноплёй -5

Александра Попова, сотрудник пресс-службы ГУВД Минска:
В настоящее время столичные оперативники устанавливают лиц, возможно, причастных к организации нарколаборатории, которая была обнаружена на прошлой неделе, а также организации плантации, которая была обнаружена на территории Гродненской области.

У минчанина, задержанного на прошлой неделе за хранение марихуаны, оперативники обнаружили еще тысячи горшков с коноплёй -7

Мужчине уже предъявлено обвинение за незаконный оборот наркотиков. Сейчас ему может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

# Наркотики # происшествия # Александра Попова # Фотофакт

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