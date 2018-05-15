У минчанина, задержанного на прошлой неделе за хранение марихуаны, оперативники обнаружили еще тысячи горшков с коноплёй

Новости Беларуси. А вот еще один житель столицы решил заняться незаконной рассадой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У задержанного минчанина еще на прошлой неделе обнаружили сотню килограммов марихуаны, а теперь еще и полторы тысячи горшков с коноплёй. Оперативники отыскали участок в Гродненской области, во дворе которого находились два парника с «урожаем». Еще шесть мешков с марихуаной обнаружили в доме.

Александра Попова, сотрудник пресс-службы ГУВД Минска:

В настоящее время столичные оперативники устанавливают лиц, возможно, причастных к организации нарколаборатории, которая была обнаружена на прошлой неделе, а также организации плантации, которая была обнаружена на территории Гродненской области.