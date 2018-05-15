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Жительница Могилёва перевела «бизнесмену из Англии» 16,8 тысяч долларов

15 мая 2018 15:23
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Новости Беларуси. Жительница Могилева стала жертвой «бизнесмена из Англии».

По информации официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк, женщина познакомилась с мужчиной, который представился бизнесменом из Англии, в соцсетях.

Могилевчанка и мужчина переписывались почти год. Бизнесмен признавался ей в любви, обещал приехать в Беларусь. Однако рассказывал, что для этого ему нужно разобраться с бизнесом, для чего нужны деньги. Мужчина попросил женщину перевести ему определенную сумму и пообещал вернуть средства.

Женщина неоднократно переводила деньги. Их общая сумма составила 16,8 тысяч долларов.

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилевской области:
Однажды он даже вернул 2,2 тыс. долларов США. И только после окончательного исчезновения «жениха» после крупного перевода, женщина поняла, что ее обманули. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Устанавливается лицо, которое совершило преступление.

«2 недели назад мне «ВКонтакте» написал друг»: как уберечься от интернет-мошенников (читать далее).

# Интернет-мошенничество # происшествия # Оксана Соленюк

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