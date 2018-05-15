Инструктор одной из столичных автошкол в нетрезвом виде пыталась дать сотрудникам ГАИ взятку в размере 50 рублей

Новости Беларуси. С нестандартным случаем на дороге столкнулись сотрудники ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В центре инцидента – женщина, которая работала инструктором в одной из столичных автошкол. Как выяснилось, минчанка управляла автомобилем в нетрезвом виде и без прав. Видимо, хорошо представляя последствия, она попыталась «договориться» с сотрудниками ГАИ, предложив им 50 рублей и талоны на бензин. Но найти компромисс таким образом не удалось. За такую инициативу женщине может грозить реальный срок.