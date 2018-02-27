Самолёт Минск-Париж полтора часа кружил в воздухе. Корреспондент СТВ стала свидетелем произошедшего на борту

Новости Беларуси. Инцидент в небе над Минском. Буквально сразу после того, как в Национальном аэропорту встретили рейс с олимпийцами, вынужденную посадку совершил один самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого около полутора часов ему пришлось кружить над окрестностями, чтобы опустошить топливные баки. Проблемы возникли с лайнером «Белавиа», который вылетал в Париж в 11 часов 40 минут. В пункт назначения воздушное судно должно было прибыть в 14.40. На борту находилась съемочная группа СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

Мы должны были вылететь в 11.40 из Минска по направлению в Париж. Но появилась информация о том, что произошла разгерметизация в кабине пилотов. Нам сказали, что есть необходимость кружить некоторое время в воздухе, чтобы сбросить топливо и быть готовыми к посадке.

Неисправному лайнеру нашли замену.

Отметим, что съемочная группа СТВ направляется в Швейцарию, где с официальным визитом ждут делегацию Беларуси во главе с председателем Палаты представителей.