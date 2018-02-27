Вынесен приговор экс-директору минского зоопарка и его супруге

Новости Беларуси. 27 февраля состоялось судебное заседание в отношении директора минского зоопарка.

По информации ГУВД Мингорисполкома, должностному лицу назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима, штраф в размере 350 базовых величин с конфискацией имущества и лишением права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на 5 лет.

Супруге мужчины, которая также являлась работником зоопарка, было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима, штраф 300 базовых величин с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, что в 2016 году в рамках проверки было установлено, что директор минского зоопарка организовал вывоз щенков гиеновидных собак с территории зоопарка в Брестскую область для продажи.

В сарае жителя Кобринского района сотрудниками уголовного розыска были обнаружены семь особей гиеновидной собаки-краснокнижницы.

В отношении должностного лица СК возбудил уголовное дело по статье «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями».