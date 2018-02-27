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В Глубокском районе спасли замерзающую в автомобиле семью из Германии

27 февраля 2018 14:07
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Новости Беларуси. Спасатели помогли семье из Германии, которая оказалась на трассе в замерзшем транспортном средстве.

По информации МЧС, происшествие произошло 26 февраля ночью в Глубокском районе. Супруги и их 3-летний ребенок оказались на трассе в автомобиле, у которого замерзло дизельное топливо. За помощью обратился отец семейства.

В момент ЧП температура на улице составляла минус 23 градуса.

Спасатели оказали пострадавшим помощь – отбуксировали ТС в подразделение МЧС, где автомобиль был отремонтирован, разместили и обогрели семью, которая находилась в Беларуси в гостях у друзей.

Температурный рекорд: -30,4 градуса зафиксировано в Беларуси минувшей ночью (читать далее).

# происшествия # Морозы

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