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Volvo съехал в кювет и опрокинулся. 10-летний мальчик и его мама пострадали в ДТП в Слуцком районе

27 февраля 2018 10:24
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Новости Беларуси. Два человека пострадали в результате ДТП в Слуцком районе.

По информации ГАИ УВД Миноблисполкома, авария произошла днем 26 февраля. 49-летний водитель Volvo не справилась с управлением, съехала в кювет, где транспортное средство перевернулось.

В результате аварии и водитель, и ее 10-летний сын были госпитализированы. Женщина и ребенок были пристегнуты ремнями безопасности – это уберегло пострадавших от более серьезных травм.

По предварительной версии, причиной ДТП могло стать утомленное состояние водителя за рулем.

В середине января 2018 года в Гомеле было завершено расследование по делу водителя Lexus, насмерть сбившего пешехода.

Водитель был утомлен и ехал без очков – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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