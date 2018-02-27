Volvo съехал в кювет и опрокинулся. 10-летний мальчик и его мама пострадали в ДТП в Слуцком районе

Новости Беларуси. Два человека пострадали в результате ДТП в Слуцком районе.

По информации ГАИ УВД Миноблисполкома, авария произошла днем 26 февраля. 49-летний водитель Volvo не справилась с управлением, съехала в кювет, где транспортное средство перевернулось.

В результате аварии и водитель, и ее 10-летний сын были госпитализированы. Женщина и ребенок были пристегнуты ремнями безопасности – это уберегло пострадавших от более серьезных травм.

По предварительной версии, причиной ДТП могло стать утомленное состояние водителя за рулем.

В середине января 2018 года в Гомеле было завершено расследование по делу водителя Lexus, насмерть сбившего пешехода.