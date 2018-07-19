Россиянин в Минске взял в аренду машину, уехал на ней домой, а затем продал

Новости Беларуси. Сотрудниками минской милиции задержан россиянин, который взял автомобиль в аренду и продал его.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился директор одного из сервисов по сдаче автомобилей в аренду. Заявитель сказал, что гражданин РФ взял машину в аренду и не возвращает.

Данные из встроенного GPS-навигатора показали, что после получения транспортного средства 49-летний житель Ижевска поехал домой. Злоумышленника задержали по месту жительства.

Обнаружить автомобиль не удалось, поскольку к моменту задержания подозреваемый продал машину. Имеется информация, что гражданин привлекался к ответственности за аналогичные действия на территории России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Весной 2018 года в Минске мужчина купил Kia Sportage с поддельными документами за 14 тысяч долларов.