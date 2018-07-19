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Россиянин в Минске взял в аренду машину, уехал на ней домой, а затем продал

19 июля 2018 15:07
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Новости Беларуси. Сотрудниками минской милиции задержан россиянин, который взял автомобиль в аренду и продал его.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился директор одного из сервисов по сдаче автомобилей в аренду. Заявитель сказал, что гражданин РФ взял машину в аренду и не возвращает.  

Данные из встроенного GPS-навигатора показали, что после получения транспортного средства 49-летний житель Ижевска поехал домой. Злоумышленника задержали по месту жительства.  

Обнаружить автомобиль не удалось, поскольку к моменту задержания подозреваемый продал машину. Имеется информация, что гражданин привлекался к ответственности за аналогичные действия на территории России.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».  

Весной 2018 года в Минске мужчина купил Kia Sportage с поддельными документами за 14 тысяч долларов. 

Гражданин не стал проводить юридическую проверку – подробности здесь.  

# Мошенничество # происшествия

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