Родители легли спать и положили между собой младенца. 2-месячный ребёнок погиб в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте погиб 2-месячный ребенок.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось вечером седьмого июля.
Родители обнаружили ребенка без признаков жизни.
Установлено, что ранее в этот день родители выпивали алкогольные напитки. Около 18:00 мать и отец легли спать, а между собой положили младенца. Он был единственным в семье.
В крови отца концентрация алкоголя составила 0,9 промилле, а у матери – 1,3 промилле.
Семья не состояла на учете, как находящаяся в социально-опасном положении.
Проводится проверка. Назначена экспертиза.
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