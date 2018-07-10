Родители легли спать и положили между собой младенца. 2-месячный ребёнок погиб в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте погиб 2-месячный ребенок.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось вечером седьмого июля.

Родители обнаружили ребенка без признаков жизни.

Установлено, что ранее в этот день родители выпивали алкогольные напитки. Около 18:00 мать и отец легли спать, а между собой положили младенца. Он был единственным в семье.

В крови отца концентрация алкоголя составила 0,9 промилле, а у матери – 1,3 промилле.

Семья не состояла на учете, как находящаяся в социально-опасном положении.

Проводится проверка. Назначена экспертиза.

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