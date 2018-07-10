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5-летний мальчик выпал из окна многоэтажки в Минске. Ребёнка подхватили пледом

10 июля 2018 08:32
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Новости Беларуси. Стало известно о состоянии ребенка, который выпал из окна многоэтажного дома в Минске.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава, пострадавший находится в РНПЦ детской хирургии. Состояние ребенка тяжелое, стабильное.

Остальные подробности неизвестны. В ведомстве их не сообщили, сославшись на то, что без согласия родителей не имеют права разглашать личные сведения.

Происшествие случилось вечером девятого июля. 5-летний мальчик перелез через окно и повис. Это заметили жильцы соседнего дома. Ребенка подхватили одеялом. Оно порвалось, но удар был смягчен.

В середине июня в Гродно парень уснул на подоконнике и выпал из окна третьего этажа.

Его спас прохожий (читайте далее).

# Падение с высоты # происшествия

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