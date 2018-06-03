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Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка

03 июня 2018 18:49
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Новости Беларуси. Статистика, бросающая в дрожь. За 4 месяца 2018 года в стране умерли 162 ребенка. Пятая часть – из-за недосмотра взрослых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Маленькие дети тонут в воде, погибают на пожарах, выпадают из окон. И в этой связи День защиты детей, который во всем мире отмечается 1 июня, приобретает особый смысл.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-1

Мы должны их защищать. Пока не научим самозащите и не убедимся в том, что они действительно умеют о себе позаботиться. И это несложно, ведь зачастую единственное, что требуется от взрослого, взять на себя ответственность, быть рядом. 

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-4

Эти сообщения, как инъекция боли для большинства белорусского общества. В стране, где государство с особым социальным трепетом относится к детям, это просто ошеломляет, девальвируя все ценности и старания. Умер, погиб, сгорел ребенок. А сколько историй, вне трагической статистики, о том, как дети оказываются на краю финала, но жизнь все-таки перевешивает? Увы, но счет драматических событий в 2018 году открыт: за 4 месяца уже умерли 162 ребенка. Каждый пятый здоровый – просто погиб.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-7

Дети – не игрушки. Так сложно кому-то понять. Таня и Коля (имена по этическим соображениям изменены) уже не плачут. Тела шестилетних близнецов нашли спасатели, прорывавшиеся через стену дыма в квартиру, где ребята были на ночь заперты одни. Все в пепле, лишь под маленькими телами мокрое место, так жутко описали наблюдения очевидцы.

Гибель 6-летних близнецов на пожаре в Бобруйске. Что могло стать причиной трагедии?

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-10

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-12

Соседка:
Мальчик и девочка вполне хорошие, дружелюбные детки, всегда играли. Для нас это шок. Знаю про эту мать, что не самый хороший образ жизни у нее, что деток изымали этих двух.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-15

Многодетной матери из Бобруйска – 40. Всего из роддома она выходила четырежды, однако, на ее счету уже 3 детские «похоронки». В 2017 году покончила с собой старшая дочь. Несколько лет назад мать въехала в новый дом, как и положено – государство помогло, из расчета на большую семью – две двухкомнатные квартиры. И вроде бы все есть, вот только личная жизнь как-то не устроена. Уже из показаний матери – на ту ночь она отлучилась к знакомому. Впрочем, соседи утверждают, дети часто оставались одни.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-18

Сосед:
Бросала она детей. Да, было такое. Матери всех подъездов ей готовы открутить голову за это.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-21

О трагедии, дым которой унес две маленькие жизни, мать узнала лишь через несколько часов, под утро. Сегодня она под следствием. Теперь спасатели выясняют, что стало причиной возгорания, уже понятно это не газ и не электричество: очаг на диване в комнате. Вот только важно ли нам всем об это знать? Довольно представить последние минуты агонии Тани и Коли, которые явно инстинктивно звали на помощь маму. А она все не шла…

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-24

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-26

Больше недели жизнь 4-летнего мальчика из Гродно буквально на волоске. Врачи стараются, но констатируют «травмы очень серьезные». Медикаментозная кома этакий полезный отрыв от реальности. А дело было так.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-29

Под звон хрустальной рюмки 4-летний мальчик летел с 3 этажа. Мама заглянула на огонек к друзьям, пока продолжалось бурное застолье, малыш самостоятельно любовался видом из окна. Не сразу-то мать и заметила отлучившегося с высоты сына. Разве до этого было? А вот сосед Юрий до сих пор едва смыкает глаза – ужасы увиденного не дают.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-32

Юрий Поляков, житель Гродно:
Смотрю ребенок лежит, и кровь на асфальте.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-35

На неделе возбудили по данному факту уголовное дело.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-38

Тимур Самсонов, житель деревни Огородня Добрушского района:
Он пошел в другую деревню с другими мальчиками и напился, короче.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-41

Тимур коротко и предельно точно изложил суть вопроса. На днях его 7-милетний односельчанин со старшими друзьями перебрал на природе. В районную больницу ребенка доставили с диагнозом острое алкогольное отравление. Прямо в реанимацию.

После похода с дядей на озеро 7-летнего ребёнка госпитализировали с опьянением

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-44

Анна Белодедова, мать 7-летнего Матвея, попавшего в больницу, в тот день она отвезла ребенка в гости к матери сожителя, и сама отпустила сына с 16-тилетним братом своего возлюбленного на озеро, или, как она говорит, на шашлыки. Мальчик отправился на природу с двумя подростками, а те, как взрослые, захватили с собой водку и пиво. Иначе ведь «деньги на ветер».

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-47

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-49

Анна Белодедова, мама Матвея:
Я контролировала, звонила. А потом телефон стал недоступен. Говорит, что было жарко, захотел пить, попросил. Они ему налили полстаканчика пива. А потом он уже сам, пока они не видели.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-52

Татьяна Мирончик, житель деревни Огородня Добрушского района:
Она маме по телефону звонила и говорила: «Так, мама, я поехала в Гомель, а ты быстренько дои коров, у меня там детки». Мама быстро через одну корову доила и бежала смотреть детей, пока она ездила погулять по Гомелю со своими хахалями.

Матвея уже выписали из больницы. Семью поставили на учет как СОП, маме и подросткам-собутыльникам штрафы. Однако на момент наших съемок Матвей снова был у той самой бабушки, со двора которой ушел в свой первый запой.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-55

Валентина Волчок, главный специалист Главного управления организации медпомощи и экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:
Погибают во всех возрастах, более того возраст школьный мы как-то можем регулировать. Мы смогли уменьшить количество погибающих детей. Но именно дошкольники (дети садовского возраста, маленькие детки), у них тенденции к снижению нет. Здесь как раз ответственность родителей должна быть более высокая.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-58

За год детская смертность снизилась почти на 13 %. Между тем, на неделе появились еще любопытные детские данные. В международном рейтинге счастливого детства Беларусь занимает 35 место среди 175 стран, обойдя соседей – Россию и Украину. Но позитив все же омрачает проблема – гибели детей по недосмотру взрослых. И на это чиновники и государство почти не в силах повлиять. Ведь для материнства и детства у нас созданы все условия. За сухой формулировкой не мало позиций: декретный отпуск до 3 лет, материальная помощь, солидное даже в сравнение с другими странами пособие и другие преференции. Казалось бы, сиди и воспитывай в свое удовольствие, ну или хотя бы гарантируй маленькому белорусу безопасность.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-61

Нерадивые мамаши как общественное клеймо. Опытная Оксана, которую мы встретили в детском хирургическом центре, пожалуй, исключение. Мама со своим третьим ребенком, 5-летней Яной, на плановом обследование. Три года назад малышке сделали пластику желудка, теперь она инвалид.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-64

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-66

Оксана Достанко, жительница Любаньского района:
С батарейками вообще игрушки лучше не покупать, а пульт заклеивать скотчем.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-69

Теперь она проклинает свой злополучный огород, на который в тот день пришлось отлучиться. Двухлетняя Яна осталась с папой. Все было на глазах: девочка уронила пульт и мигом проглотила батарейку.

Здесь в экстренной детской хирургии настоящий музей предметов, извлеченных из детей.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-72

Андрей Езельский, врач-хирург РНПЦ детской хирургии:
Часто последствия тяжелые, требующие длительного лечения. А при тяжелых ожогах – либо батарейками, либо агрессивными жидкостями – это состояние, угрожающее жизни первые две-три недели после случившегося.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-75

А здесь бросают вызов опасности, действуя по принципу: предупрежден значит вооружен. На базе РНПЦ «Мать и дитя» уже год работает обучающий центр.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-78

Дарья Ясинская, заведующий ресурсным информационно-мониторинговым центром РНПЦ «Мать и дитя»:
Есть международные стандарты измерения предметов, которые не должны находиться рядом с ребенком в возрасте от нуля до трех лет. Если в такую капсулу помещается предмет, то он не должен быть рядом с ребенком.

Лекции ОБЖ проводят для молодых мам и патронажных сестер. Теория и практика. В фокусе – бытовая среда обитания. Здесь учат, как сделать жизнь ребенка безопасной, и на чем акцентировать внимание мамам.

Показатель младенческой смертности в Беларуси один из самых низких в Европе. Коэффициент 3,2, в то время, как, к примеру, в США почти 7. А вот случаи, когда мать во сне придавливает, уложенного рядом новорожденного, стали появляться пугающе часто. Едва ли не раз в месяц. Уставшие молодые родители, считают, что так проще – капризного кроху усыпить под своим крыло, вот только иногда получается усыпить навсегда. И здесь в ответе только те, кто пренебрег мерами предосторожности.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-81

Ирина Валента, врач-неонатолог РНПЦ «Мать и дитя»:
Каждый новорожденные ребенок должен спать в своей кровати. Для этого у нас кроватки и предназначены. Мама может уснуть, она устала после родов, может придавить ребенка грудью, поэтому это не должно практиковаться.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-84

Однако случаи, когда малыши, оставленные на произвол даже на минуту, нелепо гибнут, шокируют. Как мог уйти один на речку ребенок в год и семь или почему в год и восемь человек утонул в пруду рядом с домом? Это, кстати, тоже из свежих сводок. И все же мы в ответе, за того, кого родили. Прописная истина, которая, впрочем, не требует доказательств.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-87

Анастасия Дяхтяр, СТВ:
Вот только, как показывает жизнь, баланс ответственности и безответственности порой абсолютно нарушен. Фатум, граничащий с беспечностью – так случилось. А ведь по сути приговор подписывает не судьба, а сами взрослые.

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-90

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка-92

# Гибель детей # происшествия # Юрий Поляков # Тимур Самсонов # Анна Белодедова # Татьяна Мирончик # Валентина Волчок # Оксана Достанко # Андрей Езельский # Ирина Валента # Фотофакт

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