Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? За 4 месяца в Беларуси умерли 162 ребенка

Новости Беларуси. Статистика, бросающая в дрожь. За 4 месяца 2018 года в стране умерли 162 ребенка. Пятая часть – из-за недосмотра взрослых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Маленькие дети тонут в воде, погибают на пожарах, выпадают из окон. И в этой связи День защиты детей, который во всем мире отмечается 1 июня, приобретает особый смысл.

Мы должны их защищать. Пока не научим самозащите и не убедимся в том, что они действительно умеют о себе позаботиться. И это несложно, ведь зачастую единственное, что требуется от взрослого, взять на себя ответственность, быть рядом.

Эти сообщения, как инъекция боли для большинства белорусского общества. В стране, где государство с особым социальным трепетом относится к детям, это просто ошеломляет, девальвируя все ценности и старания. Умер, погиб, сгорел ребенок. А сколько историй, вне трагической статистики, о том, как дети оказываются на краю финала, но жизнь все-таки перевешивает? Увы, но счет драматических событий в 2018 году открыт: за 4 месяца уже умерли 162 ребенка. Каждый пятый здоровый – просто погиб.

Дети – не игрушки. Так сложно кому-то понять. Таня и Коля (имена по этическим соображениям изменены) уже не плачут. Тела шестилетних близнецов нашли спасатели, прорывавшиеся через стену дыма в квартиру, где ребята были на ночь заперты одни. Все в пепле, лишь под маленькими телами мокрое место, так жутко описали наблюдения очевидцы. Гибель 6-летних близнецов на пожаре в Бобруйске. Что могло стать причиной трагедии?

Соседка:

Мальчик и девочка вполне хорошие, дружелюбные детки, всегда играли. Для нас это шок. Знаю про эту мать, что не самый хороший образ жизни у нее, что деток изымали этих двух.

Многодетной матери из Бобруйска – 40. Всего из роддома она выходила четырежды, однако, на ее счету уже 3 детские «похоронки». В 2017 году покончила с собой старшая дочь. Несколько лет назад мать въехала в новый дом, как и положено – государство помогло, из расчета на большую семью – две двухкомнатные квартиры. И вроде бы все есть, вот только личная жизнь как-то не устроена. Уже из показаний матери – на ту ночь она отлучилась к знакомому. Впрочем, соседи утверждают, дети часто оставались одни.

Сосед:

Бросала она детей. Да, было такое. Матери всех подъездов ей готовы открутить голову за это.

О трагедии, дым которой унес две маленькие жизни, мать узнала лишь через несколько часов, под утро. Сегодня она под следствием. Теперь спасатели выясняют, что стало причиной возгорания, уже понятно это не газ и не электричество: очаг на диване в комнате. Вот только важно ли нам всем об это знать? Довольно представить последние минуты агонии Тани и Коли, которые явно инстинктивно звали на помощь маму. А она все не шла…

Больше недели жизнь 4-летнего мальчика из Гродно буквально на волоске. Врачи стараются, но констатируют «травмы очень серьезные». Медикаментозная кома этакий полезный отрыв от реальности. А дело было так.

Под звон хрустальной рюмки 4-летний мальчик летел с 3 этажа. Мама заглянула на огонек к друзьям, пока продолжалось бурное застолье, малыш самостоятельно любовался видом из окна. Не сразу-то мать и заметила отлучившегося с высоты сына. Разве до этого было? А вот сосед Юрий до сих пор едва смыкает глаза – ужасы увиденного не дают.

Юрий Поляков, житель Гродно:

Смотрю ребенок лежит, и кровь на асфальте.

На неделе возбудили по данному факту уголовное дело.

Тимур Самсонов, житель деревни Огородня Добрушского района:

Он пошел в другую деревню с другими мальчиками и напился, короче.

Тимур коротко и предельно точно изложил суть вопроса. На днях его 7-милетний односельчанин со старшими друзьями перебрал на природе. В районную больницу ребенка доставили с диагнозом острое алкогольное отравление. Прямо в реанимацию. После похода с дядей на озеро 7-летнего ребёнка госпитализировали с опьянением

Анна Белодедова, мать 7-летнего Матвея, попавшего в больницу, в тот день она отвезла ребенка в гости к матери сожителя, и сама отпустила сына с 16-тилетним братом своего возлюбленного на озеро, или, как она говорит, на шашлыки. Мальчик отправился на природу с двумя подростками, а те, как взрослые, захватили с собой водку и пиво. Иначе ведь «деньги на ветер».

Анна Белодедова, мама Матвея:

Я контролировала, звонила. А потом телефон стал недоступен. Говорит, что было жарко, захотел пить, попросил. Они ему налили полстаканчика пива. А потом он уже сам, пока они не видели.

Татьяна Мирончик, житель деревни Огородня Добрушского района:

Она маме по телефону звонила и говорила: «Так, мама, я поехала в Гомель, а ты быстренько дои коров, у меня там детки». Мама быстро через одну корову доила и бежала смотреть детей, пока она ездила погулять по Гомелю со своими хахалями. Матвея уже выписали из больницы. Семью поставили на учет как СОП, маме и подросткам-собутыльникам штрафы. Однако на момент наших съемок Матвей снова был у той самой бабушки, со двора которой ушел в свой первый запой.

Валентина Волчок, главный специалист Главного управления организации медпомощи и экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:

Погибают во всех возрастах, более того возраст школьный мы как-то можем регулировать. Мы смогли уменьшить количество погибающих детей. Но именно дошкольники (дети садовского возраста, маленькие детки), у них тенденции к снижению нет. Здесь как раз ответственность родителей должна быть более высокая.

За год детская смертность снизилась почти на 13 %. Между тем, на неделе появились еще любопытные детские данные. В международном рейтинге счастливого детства Беларусь занимает 35 место среди 175 стран, обойдя соседей – Россию и Украину. Но позитив все же омрачает проблема – гибели детей по недосмотру взрослых. И на это чиновники и государство почти не в силах повлиять. Ведь для материнства и детства у нас созданы все условия. За сухой формулировкой не мало позиций: декретный отпуск до 3 лет, материальная помощь, солидное даже в сравнение с другими странами пособие и другие преференции. Казалось бы, сиди и воспитывай в свое удовольствие, ну или хотя бы гарантируй маленькому белорусу безопасность.

Нерадивые мамаши как общественное клеймо. Опытная Оксана, которую мы встретили в детском хирургическом центре, пожалуй, исключение. Мама со своим третьим ребенком, 5-летней Яной, на плановом обследование. Три года назад малышке сделали пластику желудка, теперь она инвалид.

Оксана Достанко, жительница Любаньского района:

С батарейками вообще игрушки лучше не покупать, а пульт заклеивать скотчем.

Теперь она проклинает свой злополучный огород, на который в тот день пришлось отлучиться. Двухлетняя Яна осталась с папой. Все было на глазах: девочка уронила пульт и мигом проглотила батарейку. Здесь в экстренной детской хирургии настоящий музей предметов, извлеченных из детей.

Андрей Езельский, врач-хирург РНПЦ детской хирургии:

Часто последствия тяжелые, требующие длительного лечения. А при тяжелых ожогах – либо батарейками, либо агрессивными жидкостями – это состояние, угрожающее жизни первые две-три недели после случившегося.

А здесь бросают вызов опасности, действуя по принципу: предупрежден значит вооружен. На базе РНПЦ «Мать и дитя» уже год работает обучающий центр.

Дарья Ясинская, заведующий ресурсным информационно-мониторинговым центром РНПЦ «Мать и дитя»:

Есть международные стандарты измерения предметов, которые не должны находиться рядом с ребенком в возрасте от нуля до трех лет. Если в такую капсулу помещается предмет, то он не должен быть рядом с ребенком. Лекции ОБЖ проводят для молодых мам и патронажных сестер. Теория и практика. В фокусе – бытовая среда обитания. Здесь учат, как сделать жизнь ребенка безопасной, и на чем акцентировать внимание мамам. Показатель младенческой смертности в Беларуси один из самых низких в Европе. Коэффициент 3,2, в то время, как, к примеру, в США почти 7. А вот случаи, когда мать во сне придавливает, уложенного рядом новорожденного, стали появляться пугающе часто. Едва ли не раз в месяц. Уставшие молодые родители, считают, что так проще – капризного кроху усыпить под своим крыло, вот только иногда получается усыпить навсегда. И здесь в ответе только те, кто пренебрег мерами предосторожности.

Ирина Валента, врач-неонатолог РНПЦ «Мать и дитя»:

Каждый новорожденные ребенок должен спать в своей кровати. Для этого у нас кроватки и предназначены. Мама может уснуть, она устала после родов, может придавить ребенка грудью, поэтому это не должно практиковаться.

Однако случаи, когда малыши, оставленные на произвол даже на минуту, нелепо гибнут, шокируют. Как мог уйти один на речку ребенок в год и семь или почему в год и восемь человек утонул в пруду рядом с домом? Это, кстати, тоже из свежих сводок. И все же мы в ответе, за того, кого родили. Прописная истина, которая, впрочем, не требует доказательств.