Столкновениие микроавтобуса и автомобиля дорожников в Слуцком районе: погиб человек

Новости Беларуси. В Слуцком районе микроавтобус врезался в автомобиль дорожников.
Как сообщает официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, устанавливаются обстоятельства смертельной аварии. Микроавтобус столкнулся с автомобилем ГАЗ.
Проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты.
По информации региональных СМИ, водитель микроавтобуса погиб, а один из рабочих был госпитализирован.
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