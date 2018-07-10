Столкновениие микроавтобуса и автомобиля дорожников в Слуцком районе: погиб человек

Новости Беларуси. В Слуцком районе микроавтобус врезался в автомобиль дорожников.

Как сообщает официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, устанавливаются обстоятельства смертельной аварии. Микроавтобус столкнулся с автомобилем ГАЗ.

Проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты.

По информации региональных СМИ, водитель микроавтобуса погиб, а один из рабочих был госпитализирован.