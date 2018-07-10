Прямой эфир

Столкновениие микроавтобуса и автомобиля дорожников в Слуцком районе: погиб человек

10 июля 2018 08:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Слуцком районе микроавтобус врезался в автомобиль дорожников.

Как сообщает официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, устанавливаются обстоятельства смертельной аварии. Микроавтобус столкнулся с автомобилем ГАЗ.

Проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты.

По информации региональных СМИ, водитель микроавтобуса погиб, а один из рабочих был госпитализирован.

Завершено расследование ДТП под Солигорском с участием свадебного кортежа (читать далее).  

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродненском парке развлечений подростки вскрыли одну из касс
10 июля 2018 07:15

В Гродненском парке развлечений подростки вскрыли одну из касс

Задержан подозреваемый в поджоге машин в Минске: им оказался 38-летний безработный
09 июля 2018 20:58

Задержан подозреваемый в поджоге машин в Минске: им оказался 38-летний безработный

Трамвай горел в центре Минска. Кадры с места ЧП
09 июля 2018 20:49

Трамвай горел в центре Минска. Кадры с места ЧП