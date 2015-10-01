Резидента Comedy Club задержали за вождение в нетрезвом виде

Новости России. 32-летний резидент Comedy Club и бывший кавээнщик Демис Карибов, известный под псевдонимом Карибидис, был задержан в центре Москвы за вождение в пьяном виде.

Проходить медицинское освидетельствование Карибидис отказался.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством, его автомашину поместили на специализированную стоянку.

Как сообщают российские издания, в суд направили административный материал для принятия решения.

Андрей Галиакберов, начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве (агентству ТАСС):

21 сентября около шести утра на улице Красная Пресня инспектором ДПС была остановлен Land Rover под управлением 32-летнего гражданина, от которого исходил сильный запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, в связи с чем сотрудниками ГИБДД был составлен административный протокол. Кроме того, по месту постоянного жительства в Геленджик направлены материалы о неуплате данным гражданином в установленные сроки ранее наложенных штрафов за нарушение ПДД.