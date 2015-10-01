17-летняя москвичка вышла замуж за убийцу своих родителей

Новости России. Шокирующая история произошла в Москве. В городском суде вынесли приговор молодому человеку, который жестоко расправился с родителями своей несовершеннолетней подруги.

Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 17 годам заключения в колонии строгого режима.

Главное следственное управление СК РФ по Москве:

Во время конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, в квартире одного из жилых домов по Напольному проезду в городе, мужчина напал на родителей сожительницы, которым нанес не менее четырех ударов ножом в различные области тела.



Когда отец, недовольный связью школьницы с 20-летним, стал угрожать обращением в полицию, молодой человек убил и его, и мать возлюбленной.

По данным телеканала LifeNews, девушка познакомилась с молодым человеком, когда ей было 15.

Он часто приходил к ней домой и даже оставался на ночь. Родители девушки были категорически против этих отношений, но в полицию не обращались. Со слов родственников, родители боялись разбить сердце дочери.

Еще один шокирующий факт в этой истории – лишившись родителей, девушка встала на сторону убийцы. Пока молодой человек находился в СИЗО, москвичка успела выйти за него замуж.