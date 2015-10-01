Шокирующее видео: малыш танцевал на карнизе 8 этажа, пока мать готовила обед

Новости России. Житель Челябинской области стал невольным очевидцем беспечной прогулки малыша по подоконнику открытого на 8-м этаже окна. Александр Волегов до сих пор не может прийти в себя. Это он стал автором видео о том, как мальчик пританцовывал на подоконнике.



Александр Волегов (в интервью «Комсомольской правде»):

Я сразу позвонил в полицию. Бежать к подъезду, где живет семья ребенка – смысла не имело. Многоэтажка находится довольно далеко от меня. И я не знал, как малыш среагирует на шум внизу или на звонок домофона. Вдруг, он бы сорвался бы вниз? Чтобы с такой высоты поймать человека – нужен батут, либо натянутое покрывало. Если бы он упал мне на руки, то и меня бы убил, и сам погиб.

Малыш сначала вытягивает одну ногу в открытое окно, потом другую.

Перебирается на карниз, при этом, не держась руками за раму, стоит на одной ноге и наклоняется, чтобы посмотреть вниз. Несколько минут маленький ребенок в прямом смысле балансировал между жизнью и смертью на высоте восьмого этажа.

«Сердце сжимается», – комментируют пользователи социальных сетей видео.

Шокирующие кадры уже изучили полицейские города Миасс. Выяснилось, что мать открыла окно всего на несколько минут, чтобы проветрить квартиру. Малыш в это время находился в другой комнате. Когда она увидела, что ее сын находится за окном, душа ушла в пятки. Женщине удалось справиться с эмоциями, она рассказывает: «решила не пугать его, тихонечко его позвала, и он слез».

Наказывать женщину не станут, ограничились профилактической беседой.

Неравнодушные соседи, как, впрочем, и представители интернет-сообщества, намерены добиться того, чтобы эту семью регулярно посещали соцработники. История разделила людей на две коалиции. Есть те, кто стал на сторону матери, говорят: «ни один родитель не застрахован от подобной ситуации».

«Будьте внимательнее», – в очередной раз напоминают социальные работники.

Беспечность родителей нередко становится причиной трагедий.

Малыши, оставленные дома одни, гибнут на пожарах. Непристегнутые – в авариях, оставленные без присмотра выпадают из окон многоэтажек. Мамы и папы оправдываются: думали, что ничего не случится, оставляли сына-дочурку всего на пару минут...