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В Беларуси приняты меры по ужесточению антитабачного законодательства

24 января 2019 18:51
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Новости Беларуси. В Беларуси ужесточается антитабачное законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси приняты меры по ужесточению антитабачного законодательства -1

Изменения затронут, в  том числе,  электронные сигареты. Основная цель декрета, который подписал сегодня Президент – ограничение доступности сигарет и  предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения.

В Беларуси приняты меры по ужесточению антитабачного законодательства -4

Среди ряда мер – расширение перечня мест, где курение запрещено.

В Беларуси приняты меры по ужесточению антитабачного законодательства -7

В Беларуси приняты меры по ужесточению антитабачного законодательства -9

# Курение в Беларуси # общество # Фотофакт

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