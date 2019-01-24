В Беларуси приняты меры по ужесточению антитабачного законодательства

Новости Беларуси. В Беларуси ужесточается антитабачное законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси ужесточается антитабачное законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения затронут, в том числе, электронные сигареты. Основная цель декрета, который подписал сегодня Президент – ограничение доступности сигарет и предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения.
Среди ряда мер – расширение перечня мест, где курение запрещено.