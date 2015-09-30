В Минске таксист-нелегал бейсбольной битой избил двух пассажиров

Новости Беларуси. Двое молодых людей 30 и 26 лет получили множественные травмы.

В милиции они рассказали, что вечером отдыхали в ночном клубе, под утро остановили «попутку» и отправились домой. Пассажиры пообещали заплатить за поездку 150 тысяч белорусских рублей.

По дороге молодые люди передумали и предложили цену ниже. Водитель торговаться отказался.

Вероника Стрельская, пресс-офицер Фрунзенского РУВД:

Водитель наотрез отказался торговаться, требовал обещанную сумму. В результате словесной перепалки таксист понял, что добровольно пассажиры 150 тысяч не заплатят. Он остановил автомобиль за несколько метров до пункта назначения, достал из багажника бейсбольную биту и избил молодых людей. При этом он нанес не менее семи ударов одному и не менее четырех ударов другому молодому человеку. Затем вытащил портмоне из кармана одного из них, сел в машину и скрылся.

Несмотря на то, что пострадавшие не запомнили ни номер, ни марку автомобиля, ни приметы водителя, правоохранительные органы отыскали мужчину.

Им оказался 30-летний житель Дзержинска, ранее судимый за разбой, угон автомобиля, мужчина также привлекался к административной ответственности за сопротивление милиции. В ноябре 2014 года его лишили водительского удостоверения за оставление места ДТП.

В милиции сообщили, что 19-летний минчанин, который находил в машине, также задержан.