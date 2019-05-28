В зоопарк Витебска принесли лисёнка. Он оказался болен бешенством

Новости Беларуси. В Витебске у лисенка, которого принесли в зоопарк, выявили бешенство.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на заведующую отделом эпидемиологии Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Светлану Синкевич, лисенка доставили в зоопарк 22 мая. Через два дня животное умерло – у него обнаружили вирус бешенства.
Люди, которые принесли животное, обратились за помощью и сейчас проходят лечение.
Как определить, что животное болеет бешенством. 3 признака
24 мая в травмпункт также обратилась одна из сотрудниц зоопарка.
Те, кто мог контактировать с лисенком, в настоящее время получают необходимую медпомощь.
Симптомы бешенства и советы по тому, как обезопасить своего питомца (читать далее).