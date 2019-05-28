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В зоопарк Витебска принесли лисёнка. Он оказался болен бешенством

28 мая 2019 09:30
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Новости Беларуси. В Витебске у лисенка, которого принесли в зоопарк, выявили бешенство.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на заведующую отделом эпидемиологии Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Светлану Синкевич, лисенка доставили в зоопарк 22 мая. Через два дня животное умерло – у него обнаружили вирус бешенства.  

Люди, которые принесли животное, обратились за помощью и сейчас проходят лечение.  

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24 мая в травмпункт также обратилась одна из сотрудниц зоопарка.  

Те, кто мог контактировать с лисенком, в настоящее время получают необходимую медпомощь.  

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# Дикие животные # происшествия # Светлана Синкевич

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