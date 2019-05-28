Поступило сообщение о минировании здания Нацбанка в Минске

По информации Следственного комитета, информация о минировании здания Национального банка была получена 28 мая.

Новости Беларуси. В Минске поступило сообщение о минировании здания Нацбанка.

Сейчас на месте работают саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.