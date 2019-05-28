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Поступило сообщение о минировании здания Нацбанка в Минске

28 мая 2019 09:56
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Новости Беларуси. В Минске поступило сообщение о минировании здания Нацбанка.  

По информации Следственного комитета, информация о минировании здания Национального банка была получена 28 мая.  

Поступило сообщение о минировании здания Нацбанка в Минске-1

Фото: СК

Сейчас на месте работают саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы.   

Устанавливаются обстоятельства происшествия.  

В конце апреля по факту лжеминирования вокзала, аэропорта и гостиницы в Минске возбуждено уголовное дело (здесь подробнее).  

# ЧП # происшествия

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