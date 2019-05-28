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В Брестском районе жена ударила мужа ножом из-за ревности

28 мая 2019 11:38
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Новости Беларуси. В Брестском районе жена ударила ножом мужа во время семейной ссоры. Пара прожила вместе 25 лет.  

По информации УВД Брестского облисполкома, правоохранители получили сообщение о ножевом ранении у мужчины. На месте происшествия было обнаружено тело 52-летнего мужчины с колото-резаной раной.  

Супруга мужчины рассказала, что он сам в себя воткнул нож. Однако было установлено, что убийство совершила женщина.  

В тот день пара находилась на семейном празднике и употребляла спиртное. Мужчина ушел домой после праздника, чуть позже вернулась супруга. Произошел конфликт на почве ревности, и нетрезвая женщина ударила мужа кухонным ножом в область сердца.  

Осознав произошедшее, женщина попыталась помочь мужу, но поняла, что не справится, и позвонила в скорую помощь. Мужчина скончался до приезда медиков.  

Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело.  

Шокирующее преступление произошло в Витебском районе.  

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# Убийство # происшествия

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