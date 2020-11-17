В Минской области перевернулась KIA. Пассажирка скончалась на месте

Новости Беларуси. ДТП на 25-м километре трассы Минск – Могилев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Женщина-водитель автомобиля KIA ехала в сторону столицы по первой полосе движения, не справилась с управлением, съехала в кювет и перевернулась.