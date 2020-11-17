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В Минской области перевернулась KIA. Пассажирка скончалась на месте

17 ноября 2020 15:51
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Новости Беларуси. ДТП на 25-м километре трассы Минск – Могилев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Женщина-водитель автомобиля KIA ехала в сторону столицы по первой полосе движения, не справилась с управлением, съехала в кювет и перевернулась.

В Минской области перевернулась KIA. Пассажирка скончалась на месте-1

Пассажирка скончалась на месте – она ​не была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель и второй пассажир не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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