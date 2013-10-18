Разбойное нападение на семью бизнесмена в Слуцке. Задержаны трое россиян и двое белорусов

Новости Беларуси. Трое россиян и двое белорусов задержаны во время разбойного нападения на семью бизнесмена в Слуцке. Вооружённые люди в масках ворвались на территорию частного домовладения бизнесмена.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь при поддержке бойцов спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» задержали с поличным членов международной преступной группы, совершивших вооруженный разбой в г. Слуцке.

Личности нападавших установлены. Это трое россиян (один из них уроженец г. Ашхабада, проживал в Брянской области, и двое москвичей), а также двое жителей г. Бобруйска. Трое фигурантов ранее судимы, в том числе за незаконный оборот оружия и наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК Беларуси («Разбой»). Преступникам грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, летом в Орше с поличным поймали 60-летнего криминального авторитета. По данным правоохранителей, злоумышленник, неоднократно судимый, на протяжении многих лет занимался вымогательством. Под его давлением оказывались как обычные граждане, так и предприниматели. Некоторые бизнесмены, опасаясь за собственную жизнь, и вовсе платили «дань» ежемесячно (смотрите видео).