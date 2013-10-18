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Лесные пожары в Австралии. Сгорело около 100 домов, 86 тысяч гектаров леса, погиб 1 человек

18 октября 2013 06:42
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Новости Австралии. Восток Австралии во власти лесных пожаров. По последним данным, сгорело уже около сотни жилых домов. Тысячи местных жителей находятся во временных убежищах. Есть и первая жертва стихии. Это пожилой мужчина, который спасал свое имущество.

Возгорание настолько сильное, что дымка висит даже в центре Сиднея. Пожарные пытаются взять ситуацию под контроль, однако площадь возгорания увеличивается практически с каждым днем. Сейчас пламенем объято около 86 тысяч гектаров леса. Высота огненной стены составляет от 20 до 30 метров.

Самая масштабная катастрофа подобного рода произошла в Австралии несколько лет назад. Тогда погибли более 170 человек. Сгорело около двух тысяч жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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