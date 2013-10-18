Прямой эфир

В Гомеле бывшая врач-стоматолог нелегально занималась лечением у себя дома. Ей грозит штраф до 100 базовых величин

18 октября 2013 05:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лечение на «дому» может обернуть для 72-ух летней гомельчанки крупным штрафом до 100 базовых величин. Бывшая врач-стоматолог высшей категории, выйдя на заслуженный отдых, ремесла не оставила и занималась им до тех пор, пока ее «частная практика» не привлекла внимания налоговиков. Уличить женщину смогли только после того, как в роли очередного пациента выступил сотрудник налоговой службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоматолог-нелегал работала на выезде, а необходимые инструменты и медпрепараты приносила в обычной сумке. В последствии также выяснилось, что раньше в доме женщины действовал стационарный «зубоврачебный кабинет». Если, конечно, таковым можно назвать кухню с установленным там стоматологическим креслом.

# происшествия # Криминал # Криминал

Другие новости рубрики

Все новости
Очередной несчастный случай с белорусскими рабочими в России. Взорвалась емкость с топливом
17 октября 2013 16:13

Очередной несчастный случай с белорусскими рабочими в России. Взорвалась емкость с топливом

Из-за непотушенной сигареты в Вилейке возник пожар в однокомнатной квартире. 2 человека спасены
17 октября 2013 13:47

Из-за непотушенной сигареты в Вилейке возник пожар в однокомнатной квартире. 2 человека спасены

18-летний парень избил пенсионера ради 8 пачек сигарет и 8 коробков спичек
17 октября 2013 12:23

18-летний парень избил пенсионера ради 8 пачек сигарет и 8 коробков спичек