Бизнесмен поджег себя в здании городской администрации, требуя включить отопление

Новости России. 43-летний индивидуальный предприниматель, требуя включить отопление в квартире, облил свою одежду жидкостью для снятия лака и поджег. Инцидент произошёл в свердловском Первоуральске (смотрите видео).

Температура воздуха в городе днём около 4 градусов выше нуля. Почему в доме, в котором проживает бизнесмен и его семья – жена и несовершеннолетняя дочь – до сих пор не включено отопление не сообщается.

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области:

Местный индивидуальный предприниматель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, требовал подключения отопления в своей квартире. При этом он облил свою одежду жидкостью для снятия лака и поджог. Огонь удалось быстро потушить. Сотрудники полиции доставили гражданина в дежурную часть для выяснения всех обстоятельств. После этого он был передан бригаде «скорой» для оказания необходимой медицинской помощи. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Напомним, в марте в Болонье пожилой итальянец поджег себя у здания налоговой службы из-за долгов. Известно, что перед тем как совершить акт самосожжения, 58-летний мужчина написал три письма, адресованных налоговому комитету. В одном из посланий он говорит о некоей задолженности, извиняется, указывает на то, что «заплатил налоги» и заявляет о решении покончить жизнь самоубийством.