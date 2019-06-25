В Орше задержан подозреваемый в тяжких преступлениях криминальный авторитет

Новости Беларуси. В Орше по подозрению в тяжких преступлениях задержан криминальный авторитет по кличке «Кандыба».

Как сообщает МВД Беларуси, 54-летний мужчина был не раз судим, в феврале 2019 года вышел на свободу. Ранее у задержанного был неформальный статус «смотрящего за Республикой Беларусь».

В марте подозреваемый ударил кулаком в лицо жителя Орши, а затем начал угрожать потерпевшему убийством, размахивая топором и ножом. В апреле фигурант изнасиловал работницу сельхозпредприятия.

Сейчас мужчина проверяется на причастность к совершению иных преступлений. Отмечается, что гражданин входит в ближайшее окружение «вора в законе» Александра Кушнерова.