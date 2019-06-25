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В Орше задержан подозреваемый в тяжких преступлениях криминальный авторитет

25 июня 2019 08:06
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Новости Беларуси. В Орше по подозрению в тяжких преступлениях задержан криминальный авторитет по кличке «Кандыба».  

Как сообщает МВД Беларуси, 54-летний мужчина был не раз судим, в феврале 2019 года вышел на свободу. Ранее у задержанного был неформальный статус «смотрящего за Республикой Беларусь». 

В марте подозреваемый ударил кулаком в лицо жителя Орши, а затем начал угрожать потерпевшему убийством, размахивая топором и ножом. В апреле фигурант изнасиловал работницу сельхозпредприятия.  

Сейчас мужчина проверяется на причастность к совершению иных преступлений. Отмечается, что гражданин входит в ближайшее окружение «вора в законе» Александра Кушнерова.  

# Насилие # происшествия

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