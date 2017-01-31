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Спасатели сняли со строительного крана минчанку, которая протестовала против сноса своего дома

31 января 2017 13:28
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Новости Беларуси. Сотрудникам МЧС удалось спустить минчанку, которая грозилась спрыгнуть с башенного крана. Сейчас женщина госпитализирована. Инцидент произошел 31 января на стройплощадке в микрорайоне Лебяжий.

Неоднозначным образом женщина решила требовать пересмотра компенсации за снос своего дома. На высоте примерно восьмого этажа пенсионерка провела более двух часов.

После ей стало плохо – и она согласилась на помощь медиков. Спасатели, предварительно развернув на земле батуты, поднялись на кран, обвязали женщину тросом и спустили вниз. На месте работали все оперативные службы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Я считаю, что все взаимоотношения (гражданские правовые отношения в том числе) нужно решать правовым способом. В этой ситуации есть суд, высшие инстанции нужно было обращаться и ждать, когда будет принято законное решение. Таким образом поступать, подвергать свою жизнь опасности, в том числе и других людей, я считаю, это неправильно.

Несмотря на теплую экипировку, пенсионерка получила переохлаждение. Спасатели оперативно передали ее медикам. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

# происшествия # Акции протеста # Александр Барсуков

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