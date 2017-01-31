В Витебске микроавтобус после столкновения с легковушкой сбил четверых пешеходов: оба водителя утверждают, что ехали на зеленый

Новости Беларуси. Серьезная авария в центре Витебска. Микроавтобус после лобового столкновения с легковым автомобилем вылетел на тротуар, сбил четверых пешеходов и протаранил еще одну припаркованную машину.

В момент происшествия люди стояли возле светофора в ожидании зеленого света. Сами водители утверждают, что оба ехали на разрешающий сигнал. Виновника ДТП установят в ходе следственного эксперимента и просмотра съемки камер видеонаблюдения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.