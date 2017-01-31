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В Витебске микроавтобус после столкновения с легковушкой сбил четверых пешеходов: оба водителя утверждают, что ехали на зеленый

31 января 2017 10:30
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Новости Беларуси. Серьезная авария в центре Витебска. Микроавтобус после лобового столкновения с легковым автомобилем вылетел на тротуар, сбил четверых пешеходов и протаранил еще одну припаркованную машину.

В момент происшествия люди стояли возле светофора в ожидании зеленого света. Сами водители утверждают, что оба ехали на разрешающий сигнал. Виновника ДТП установят в ходе следственного эксперимента и просмотра съемки камер видеонаблюдения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В Витебске микроавтобус после столкновения с легковушкой сбил четверых пешеходов: оба водителя утверждают, что ехали на зеленый-1

Евгений Воронов, водитель микроавтобуса:
Двигался по Ленина, перестроился в левый ряд, начал поворачивать. И после этого заметил, что оттуда ехал автомобиль на большой скорости. Буквально одна секунда – раз, столкновение.

В Витебске микроавтобус после столкновения с легковушкой сбил четверых пешеходов: оба водителя утверждают, что ехали на зеленый-4

Василий Степанов, заведующий травмпунктом Витебской областной больницы скорой медицинской помощи:
У одного пациента перелом с вывихом стопы, у пациентки перелом кости голени. Обоим предстоит оперативное лечение.

Известно, что ни один водитель в ДТП не пострадал. А вот пешеходам потребовалась помощь медиков. Двух человек в эти минуты готовят к операции.

# происшествия # Авария в Витебске

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