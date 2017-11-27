СК: расследование уголовного дела по факту исчезновения Максима Мархалюка продлено

Новости Беларуси. Срок расследования по факту исчезновения школьника Максима Мархалюка из Свислочского района продлен до 4-ех месяцев.

По информации СК, проведена значительная работа для установления местонахождения ребенка.

Во время расследования представители СК взаимодействуют с сотрудниками других ведомств.

Продолжается расследование, проводится ряд экспертиз. Поиски также проходят в заболоченной местности в Беловежской пуще. Это предполагаемое направление, куда мог пойти мальчик.