СК: расследование уголовного дела по факту исчезновения Максима Мархалюка продлено

Новости Беларуси. Срок расследования по факту исчезновения школьника Максима Мархалюка из Свислочского района продлен до 4-ех месяцев.
По информации СК, проведена значительная работа для установления местонахождения ребенка.
Во время расследования представители СК взаимодействуют с сотрудниками других ведомств.
Продолжается расследование, проводится ряд экспертиз. Поиски также проходят в заболоченной местности в Беловежской пуще. Это предполагаемое направление, куда мог пойти мальчик.
Проверяются любые новости о ребенке, появляющиеся в СМИ и интернете. Следователи отрабатывают все возможные версии исчезновения школьника.
Максим Мархалюк объявлен в международный розыск.
Комментарий Интерпола здесь.
Напомним, 16 сентября 10-летний Максим пошел в пущу, чтобы насобирать грибов и пропал. На территории заповедника и близлежащей местности мальчика массово искали в течение двух недель десятки спасателей и сотни волонтеров.
«Это как личная трагедия для каждого»: как вся страна объединилась во время поисков ребенка
26 сентября СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения школьника из деревни Новый Двор.