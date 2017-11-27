Прямой эфир

СК: расследование уголовного дела по факту исчезновения Максима Мархалюка продлено

27 ноября 2017 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Срок расследования по факту исчезновения школьника Максима Мархалюка из Свислочского района продлен до 4-ех месяцев.

По информации СК, проведена значительная работа для установления местонахождения ребенка.

Во время расследования представители СК взаимодействуют с сотрудниками других ведомств.

Продолжается расследование, проводится ряд экспертиз. Поиски также проходят в заболоченной местности в Беловежской пуще. Это предполагаемое направление, куда мог пойти мальчик.

СК: расследование уголовного дела по факту исчезновения Максима Мархалюка продлено-1

Проверяются любые новости о ребенке, появляющиеся в СМИ и интернете. Следователи отрабатывают все возможные версии исчезновения школьника.

Максим Мархалюк объявлен в международный розыск.

Комментарий Интерпола здесь.

СК: расследование уголовного дела по факту исчезновения Максима Мархалюка продлено-4

Напомним, 16 сентября 10-летний Максим пошел в пущу, чтобы насобирать грибов и пропал. На территории заповедника и близлежащей местности мальчика массово искали в течение двух недель десятки спасателей и сотни волонтеров.

«Это как личная трагедия для каждого»: как вся страна объединилась во время поисков ребенка

26 сентября СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения школьника из деревни Новый Двор.

# происшествия # Фотофакт # Максим Мархалюк # Поиски Максима Мархалюка

Другие новости рубрики

Все новости
Автомобили разорвало на части: опубликовано видео жуткой аварии в Бресте
27 ноября 2017 11:23

Автомобили разорвало на части: опубликовано видео жуткой аварии в Бресте

Неизвестные взломали Twitter УВД Могилевского облисполкома
27 ноября 2017 08:18

Неизвестные взломали Twitter УВД Могилевского облисполкома

Жуткое столкновение Audi и Volkswagen в Бресте: 6 человек пострадали
27 ноября 2017 08:06

Жуткое столкновение Audi и Volkswagen в Бресте: 6 человек пострадали