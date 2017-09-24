На запах они реагируют, если б где-то что-то лежало, они бы нашли: кинолог из Бреста о поисках пропавшего Максима Мархалюка

Новости Беларуси. Девятые сутки в Беловежской пуще ищут пропавшего Максима Мархалюка. Поиски 10-летнего мальчика не прекращались даже ночью. Но операция не дала результата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Девятые сутки в Беловежской пуще ищут пропавшего Максима Мархалюка. Поиски 10-летнего мальчика не прекращались даже ночью. Но операция не дала результата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Житель деревни Новый двор: Нормальный мальчик, из хорошей семьи. Около 7 часов он пошел сюда, за стадионом в будке.
На рассвете отряды вновь отправились прочесывать лес, а в воздух поднялась спецтехника. МЧС, милиция, спецназ и добровольцы — участвуют сотни человек. Большая надежда была на кинологов, однако служебные псы не нашли след мальчика.
Алина Кускова, кинолог (Брест):
Нас водили на место, где был велосипед, где были вещи изначально. То есть откуда он ушел. И мы сначала цепью ходили, а потом уже просто разошлись и обошли деревню с правой стороны, обходя все фермы. Потому что версий было несколько, начиная от того, что он прячется. На запах они реагируют, если б где-то что-то лежало, они бы нашли.
Кристина Крук, координатор лесного поиска поисково–спасательного отряда:
Таких объемов еще у нас не было. В мои обязанности входит правильная постановка задач, которые я получаю от сотрудников милиции и МЧС, распределение групп по районам поиска, ну и, конечно, закрытие территории – так, чтобы мы были уверены, что мальчика там нет.
По последней информации, следы мальчика не обнаружены. Новых фактов и версий нет. Милиция отрабатывает криминальный след в этой истории. Опрашиваются местные жители, патрулируются дороги и заброшенные дома. Поиски продолжатся до любого результата.