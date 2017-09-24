На запах они реагируют, если б где-то что-то лежало, они бы нашли: кинолог из Бреста о поисках пропавшего Максима Мархалюка

Новости Беларуси. Девятые сутки в Беловежской пуще ищут пропавшего Максима Мархалюка. Поиски 10-летнего мальчика не прекращались даже ночью. Но операция не дала результата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рассвете отряды вновь отправились прочесывать лес, а в воздух поднялась спецтехника. МЧС, милиция, спецназ и добровольцы — участвуют сотни человек. Большая надежда была на кинологов, однако служебные псы не нашли след мальчика.

Алина Кускова, кинолог (Брест):

Нас водили на место, где был велосипед, где были вещи изначально. То есть откуда он ушел. И мы сначала цепью ходили, а потом уже просто разошлись и обошли деревню с правой стороны, обходя все фермы. Потому что версий было несколько, начиная от того, что он прячется. На запах они реагируют, если б где-то что-то лежало, они бы нашли.