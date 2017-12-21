Две практически одновременные гибели рыбаков в Витебской области: подробности трагедий

Новости Беларуси. Первые жертвы тонкого льда: печальную статистику утонувших во время подледной рыбалки открыли в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заложниками собственной беспечности стали зрелые мужчины. Утонули они практически одновременно в Витебском и Шумилинском районах. Тело одного водолазам удалось достать в первой половине дня, второго – несколько часов назад.

Леонид Прошко, житель деревни Семино:

Я так раз, на руки. Хорошо, лед был рядом толстый. Я на руки, отжался, на бок, покатился и так выскочил. Так дважды Леонид Прошко вырывал собственную жизнь из ледяной хватки озер. Рыбак до мозга костей, и никак иначе. Признается: охота на окуня для него, как и для многих коллег по рыбалке, не иначе как зависимость. Правда, наученный опытом, сегодня он старается выбирать места помельче, а лед – потолще.

Леонид Прошко:

Я не хожу там, где они ходят. Там в конце озера лед встал с начала зимы, большой риск. Люди ходят. Не знаю, я бы туда не пошел.

На Яновичском озере, где проводит досуг пенсионер, любителей подледной рыбалки хоть отбавляй не смотря на то, что 20 декабря здесь утонул мужчина, тоже заядлый рыбак. Будучи на даче в Семино, он перестал выходить на связь с родными. 21 декабря его достали водолазы метрах в 30 от берега. У погибшего остались жена и 16-летняя дочь.

Анастасия Бут, СТВ:

Вторая жертва тонкого льда – на озере Добейское Шумилинского района. На берегу обнаружили мотоцикл. Самого мужчину, 66-летнего жителя райцентра, водолазы обнаружили буквально пару часов назад.

Две практически одновременные гибели рыбаков в Витебской области открыли печальную статистику утонувших на неокрепшем льду. За прошлый зимне-осенний период такая же участь в Беларуси постигла более трех десятков фанатов рыбной ловли.

Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:

Проводим промеры толщины льда. На сегодняшний день лед не соответствует своей крепости для выхода на поверхность, он не достигает 7 сантиметров.