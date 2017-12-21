Прямой эфир

Две практически одновременные гибели рыбаков в Витебской области: подробности трагедий

21 декабря 2017 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первые жертвы тонкого льда: печальную статистику утонувших во время подледной рыбалки открыли в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две практически одновременные гибели рыбаков в Витебской области: подробности трагедий-1

Заложниками собственной беспечности стали зрелые мужчины. Утонули они практически одновременно в Витебском и Шумилинском районах. Тело одного водолазам удалось достать в первой половине дня, второго – несколько часов назад.

Две практически одновременные гибели рыбаков в Витебской области: подробности трагедий-4

Леонид Прошко, житель деревни Семино:
Я так раз, на руки. Хорошо, лед был рядом толстый. Я на руки, отжался, на бок, покатился и так выскочил.

Так дважды Леонид Прошко вырывал собственную жизнь из ледяной хватки озер. Рыбак до мозга костей, и никак иначе. Признается: охота на окуня для него, как и для многих коллег по рыбалке, не иначе как зависимость. Правда, наученный опытом, сегодня он старается выбирать места помельче, а лед – потолще.

Две практически одновременные гибели рыбаков в Витебской области: подробности трагедий-7

Леонид Прошко:
Я не хожу там, где они ходят. Там в конце озера лед встал с начала зимы, большой риск. Люди ходят. Не знаю, я бы туда не пошел.

Две практически одновременные гибели рыбаков в Витебской области: подробности трагедий-10

На Яновичском озере, где проводит досуг пенсионер, любителей подледной рыбалки хоть отбавляй не смотря на то, что 20 декабря здесь утонул мужчина, тоже заядлый рыбак. Будучи на даче в Семино, он перестал выходить на связь с родными. 21 декабря его достали водолазы метрах в 30 от берега. У погибшего остались жена и 16-летняя дочь.

Две практически одновременные гибели рыбаков в Витебской области: подробности трагедий-13

Анастасия Бут, СТВ:
Вторая жертва тонкого льда – на озере Добейское Шумилинского района. На берегу обнаружили мотоцикл. Самого мужчину, 66-летнего жителя райцентра, водолазы обнаружили буквально пару часов назад.

Две практически одновременные гибели рыбаков в Витебской области: подробности трагедий-16

Две практически одновременные гибели рыбаков в Витебской области открыли печальную статистику утонувших на неокрепшем льду. За прошлый зимне-осенний период такая же участь в Беларуси постигла более трех десятков фанатов рыбной ловли.

Две практически одновременные гибели рыбаков в Витебской области: подробности трагедий-19

Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:
Проводим промеры толщины льда. На сегодняшний день лед не соответствует своей крепости для выхода на поверхность, он не достигает 7 сантиметров.

Две практически одновременные гибели рыбаков в Витебской области: подробности трагедий-22

Год назад хрупкий лет стал причиной гибели в Витебской области и двоих детей. А впереди – зимние каникулы. Дети озерную гладь представляют как каток. И здесь дело родителей объяснить и показать, что может случиться. Впрочем, какой пример подаст папа заядлый рыбак, выходящий на тонкий лед и без спасательных средств?

# происшествия # Утопления # Фотофакт # Анастасия Бут # Александр Мясоедов # Леонид Прошко

Другие новости рубрики

Все новости
Эвакуировали 100 человек. В Гомеле мужчина с телефона прохожей сообщил о минировании мясокомбината
21 декабря 2017 16:50

Эвакуировали 100 человек. В Гомеле мужчина с телефона прохожей сообщил о минировании мясокомбината

Задержан бывший гендиректор строительной компании «Тамбаз»: подробности
21 декабря 2017 12:12

Задержан бывший гендиректор строительной компании «Тамбаз»: подробности

СК разыскивает свидетелей смертельного ДТП в Березинском районе
21 декабря 2017 12:00

СК разыскивает свидетелей смертельного ДТП в Березинском районе