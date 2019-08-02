Рабочий упал со второго этажа детского сада в Берёзе

Новости Беларуси. Проводится проверка по факту травмирования мужчины на рабочем месте в Березе. Эту информацию сообщает СК в Telegram-канале.

30 июля в Березе 37-летний рабочий занимался ремонтом крыши в детском саду. Когда приставленная к стене лестница сломалась, мужчина упал на землю с восьмиметровой высоты.

Рабочий получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Следователи проводят проверку по факту происшествия.