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Рабочий упал со второго этажа детского сада в Берёзе

02 августа 2019 15:50
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Новости Беларуси. Проводится проверка по факту травмирования мужчины на рабочем месте в Березе. Эту информацию сообщает СК в Telegram-канале.

30 июля в Березе 37-летний рабочий занимался ремонтом крыши в детском саду. Когда приставленная к стене лестница сломалась, мужчина упал на землю с восьмиметровой высоты.

Рабочий получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Следователи проводят проверку по факту происшествия.

В начале августа четверо рабочих отравились при чистке скважины в Минском районе (читать далее).

# ЧП # происшествия

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