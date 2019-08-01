Прямой эфир

Четверо рабочих отравились при чистке скважины в Минском районе

01 августа 2019 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту отравления четырех работников, которые чистили скважины в Минском районе. Эту информацию сообщает СК Республики Беларусь.  

31 июля рабочие занимались очисткой и ремонтом водозаборной скважины на территории дома-интерната в Минском районе. В какой-то момент на глубине около трех метров один из рабочих потерял сознание из-за отравления парами газов, которые скопились там из-за работающей на бензине мотопомпы. К пострадавшему спустился его коллега, однако тоже почувствовал себя плохо.  

Четверо рабочих отравились при чистке скважины в Минском районе-1

Фото: СК  

В результате оставшиеся на поверхности коллеги с помощью специальных масок и персонала интерната достали на поверхность пострадавших 29-летнего и 24-летнего работников. Четверо мужчин были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Специалисты провели осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз.  

Весной в Гродно 30-летнего рабочего засыпало в строительном котловане (читать далее).   

# ЧП # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские пограничники нашли на дне вагона россиянина. Он ехал в Польшу
01 августа 2019 12:02

Белорусские пограничники нашли на дне вагона россиянина. Он ехал в Польшу

Фура упала на бок на перекрёстке в Витебске
01 августа 2019 08:42

Фура упала на бок на перекрёстке в Витебске

2-летнего ребёнка и пенсионера спасли на пожаре в многоэтажке Гомеля
01 августа 2019 08:24

2-летнего ребёнка и пенсионера спасли на пожаре в многоэтажке Гомеля