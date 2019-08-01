Четверо рабочих отравились при чистке скважины в Минском районе

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту отравления четырех работников, которые чистили скважины в Минском районе. Эту информацию сообщает СК Республики Беларусь.

31 июля рабочие занимались очисткой и ремонтом водозаборной скважины на территории дома-интерната в Минском районе. В какой-то момент на глубине около трех метров один из рабочих потерял сознание из-за отравления парами газов, которые скопились там из-за работающей на бензине мотопомпы. К пострадавшему спустился его коллега, однако тоже почувствовал себя плохо.