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«Тушат уже прилично». В Сухарево на территории частного дома загорелась баня

02 августа 2019 13:45
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Новости Беларуси. В Минске 2 августа тушили баню. Пожар случился в микрорайоне Сухарево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Тушат уже прилично». В Сухарево на территории частного дома загорелась баня -1

Горело строение на территории частного домовладения. К моменту прибытия спасателей огонь полыхал вовсю. Их вызвали жители ближайших высоток. 

«Тушат уже прилично». В Сухарево на территории частного дома загорелась баня -4

«Тушат уже прилично». В Сухарево на территории частного дома загорелась баня -6

Сначала дымило. Начали крышу заливать, затем огонь они начали тушить. Тушат уже прилично.

«Тушат уже прилично». В Сухарево на территории частного дома загорелась баня -9

«Тушат уже прилично». В Сухарево на территории частного дома загорелась баня -11

Известно, что пострадавших в ЧП – нет. На месте продолжают работать эксперты. Они и установят точную причину возгорания.

«Тушат уже прилично». В Сухарево на территории частного дома загорелась баня -14

# Пожар в бане # происшествия

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