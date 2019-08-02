«Тушат уже прилично». В Сухарево на территории частного дома загорелась баня

Новости Беларуси. В Минске 2 августа тушили баню. Пожар случился в микрорайоне Сухарево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске 2 августа тушили баню. Пожар случился в микрорайоне Сухарево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Горело строение на территории частного домовладения. К моменту прибытия спасателей огонь полыхал вовсю. Их вызвали жители ближайших высоток.
Сначала дымило. Начали крышу заливать, затем огонь они начали тушить. Тушат уже прилично.
Известно, что пострадавших в ЧП – нет. На месте продолжают работать эксперты. Они и установят точную причину возгорания.