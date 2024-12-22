Самый масштабный пожар Витебской области – какие выводы сделаны

Всю неделю мы следили за тем, как разворачивается ситуация в Витебске, где в прошлую пятницу, 13 декабря, загорелся торговый центр. Из здания эвакуировали больше 200 человек. На ликвидацию пожара ушло более 4 часов. В тушении задействовали 20 единиц техники и 90 спасателей. Расследование ЧП находится на личном контроле Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что известно о происшествии к этому моменту – последние данные собрала Анна Корольчук. ЧП в Витебске – многочисленные нарушения правил могли привести к пожару в ТЦ.

Такого пожара в Витебской области еще не было. Центр Витебска, вечер пятницы. Город готовится к традиционному шествию Дедов Морозов – самая большая площадь Европы живет в предновогоднем ритме. В крупнейший торговый центр стягиваются люди. И звонок! Возгорание заметили в одном из павильонов ТЦ – небольшой дымок, казалось, ничего страшного. Но огонь быстро перекинулся на соседние торговые точки, прошелся вверх по всем этажам и охватил 2 тысячи квадратных метров. В результате – буквально выжженное внутри здание. Такое стремительно продвижение пламени специалисты объяснят позже – пластиковые перегородки, деревянные перекрытия ускорили и без того спешащую стихию. В Витебске ликвидируют пожар в ТЦ – работники МЧС спасли 10 человек, 215 эвакуировали.

Сработала система оповещения и уже буквально через 2 минуты на месте были спасатели. Это помогло сохранить человеческие жизни – сотрудники МЧС эвакуировали более 200 человек. О слаженной и оперативной работе спасателей во время тушения пожара уже сказано. Двое из них в результате ЧП оказались в больнице. Сегодня речи о восстановлении площадки не идет – слишком сильные повреждения. Сейчас в фокусе – помощь тем, кто пострадал во время пожара. В Витебском горисполкоме организовали горячую линию для работавших там предпринимателей – это около 300 человек. Сейчас решается вопрос о возмещении ущерба. Погорельцам предложили работать в других торговых объектах. Крутой о ЧП в Витебске: собственники смогут работать на других объектах по суперльготным тарифам.

Систему безопасности в местах массового скопления проверяют по всей стране. Самый крупный торговый центр Гомельской области – 35 тысяч квадратных метров. Оборудован адресной системой пожарной автоматики: в случае возгорания будет понятна его локализация. Как только срабатывает датчик, включается система оповещения.

Сергей Медведев, администратор торгового центра:

У нас каждый сотрудник обучен к данной экстренной ситуации. За каждым сотрудником закреплен определенный сегмент нашего помещения. Он направляется и организовывает эвакуацию посетителей. Важно не создавать панику, отработать четко свои действия. С небольшим возгоранием сотрудники центра могут справиться сами. Для этого все есть. Но самое важное – обеспечить доступ к запасным выходам. На это в первую очередь МЧС обращает внимание.