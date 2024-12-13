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В Витебске ликвидируют пожар в ТЦ – работники МЧС спасли 10 человек, 215 эвакуировали

13 декабря 2024 17:20
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В Витебске ликвидируют пожар в одном из торговых центров. Работники МЧС спасли 10 человек, еще 215 были эвакуированы, есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске ликвидируют пожар в ТЦ – работники МЧС спасли 10 человек, 215 эвакуировали-2

По данным Минздрава, в медучреждения обратились 10 человек. 6 из них госпитализированы в областную больницу, еще один – в БСМП. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Травмы, порезы, отравление угарным газом, ожоги – это предварительные диагнозы у поступивших для лечения. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Для консультаций коллегам в Витебске направляются специалисты республиканского уровня.

В Витебске ликвидируют пожар в ТЦ – работники МЧС спасли 10 человек, 215 эвакуировали-4

Что касается самого ЧП на улице Генерала Белобородова. По прибытии на место работники МЧС обнаружили задымление на первом этаже торгового центра. Затем пламя быстро распространилось. Пожарные расчеты работают и сейчас.

В Витебске ликвидируют пожар в ТЦ – работники МЧС спасли 10 человек, 215 эвакуировали-6

Виталий Волженков, начальник Витебского городского отдела по ЧС:
Проводится разведка по всем этажам здания, проводятся поиски возможных пострадавших и обнаружение очагов возгорания. Очагов, как мы видим, несколько.

В ликвидации ЧП задействовано 20 единиц техники и более 80 работников МЧС. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить. Как сообщают в спасательном ведомстве, к этому моменту пожар удалось локализовать. Из-за произошедшего в городе отменены все праздничные мероприятия, которые были запланированы на 13 декабря.

# ЧП # Пожар # МЧС # МЧС Беларуси

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