В Витебске ликвидируют пожар в ТЦ – работники МЧС спасли 10 человек, 215 эвакуировали

В Витебске ликвидируют пожар в одном из торговых центров. Работники МЧС спасли 10 человек, еще 215 были эвакуированы, есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Минздрава, в медучреждения обратились 10 человек. 6 из них госпитализированы в областную больницу, еще один – в БСМП. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Травмы, порезы, отравление угарным газом, ожоги – это предварительные диагнозы у поступивших для лечения. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Для консультаций коллегам в Витебске направляются специалисты республиканского уровня.

Что касается самого ЧП на улице Генерала Белобородова. По прибытии на место работники МЧС обнаружили задымление на первом этаже торгового центра. Затем пламя быстро распространилось. Пожарные расчеты работают и сейчас.

Виталий Волженков, начальник Витебского городского отдела по ЧС:

Проводится разведка по всем этажам здания, проводятся поиски возможных пострадавших и обнаружение очагов возгорания. Очагов, как мы видим, несколько.

В ликвидации ЧП задействовано 20 единиц техники и более 80 работников МЧС. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить. Как сообщают в спасательном ведомстве, к этому моменту пожар удалось локализовать. Из-за произошедшего в городе отменены все праздничные мероприятия, которые были запланированы на 13 декабря.