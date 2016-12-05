Погоня в Несвиже: экипаж ГАИ ночью 5 декабря пытался остановить 24-летнего водителя

Новости Беларуси. Ночная погоня в Несвиже. Экипаж ГАИ, пытался остановить автомобиль,

который на большой скорости двигался по центру города.

Практически сразу автолюбитель не справился с управлением и сбил скамью. Однако продолжил убегать от автоинспекторов.

Остановили водителя только ворота городского парка.

Выскочив из машины, нарушитель продолжил бежать уже «на своих двоих», однако не долго. Правоохранитель догнал беглеца. Им оказался 24-летний местный житель. Выяснилось, что он трезв,

а свои действия объяснил тем, что не хотел платить за превышение скорости.

Между тем, теперь ему грозит штраф до 20 базовых величин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.