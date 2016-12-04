«Сели за руль выпившим? Нет. А кто за рулём был? Я»: что и когда остановит пьяных водителей?

Новости Беларуси. Исполняющий обязанности руководителя ГАИ Барановичей отстранён от должности. Неделю назад он, будучи пьяным за рулём, насмерть сбил женщину.

Сейчас он задержан и находится под стражей.

На неделе резонансное ДТП жестко прокомментировал министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, отметив, что всех сотрудников ГАИ проверят на детекторе лжи.

Среди вопросов, на которые им предстоит ответить, – в том числе, употребление алкоголя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Не страшны им ни дождь, ни слякоть, ни инспекторы ГАИ.

Александр Алишевич, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» (Минск):

Человек реагирует медленно, не всегда понимает, что от него хотят или что от него требуется. А при тяжёлой степени – там уже, однозначно, будет резкое торможение

В любом состоянии готовы садиться за руль автомобиля не понимая, где теперь реальность, а где беспорядочный поток сознания.

Ольга Анушкина, психолог:

Он считает, что он справится. И, соответственно, достаточно наплевательски относится и к своему здоровью, и к людям, которые могут встретиться ему на пути.

Человек считает, что ему всё дозволено.

Их не останавливают ни внушительные штрафы, ни конфискация авто, ни тюремные сроки.

Александр Алишевич, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» (Минск):

Не отдаёт себе отчёта фактически в этот момент, что он является не то, что источником повышенной опасности, а тут, реально, потенциальный убийца.

Мы попытаемся не понять, а ощутить, что происходит с человеком и как он чувствует себя за рулём, когда кровь наполнена изрядно зелёным змием.

Максим Слиж, СТВ:

Это - специальные очки, которые искажают изображение.

То есть, фактически, надев их, человек воспринимает действительность вокруг, как будто бы он в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас, чтобы проверить это воздействие, воспользуемся для проверки моей координации одним простым упражнением: пальцем правой руки дотронуться до кончика носа. Видите, с первого раза практически не получается. А сейчас попробуем ещё проехать за рулем.

Эксперимент проводим на закрытом автодроме с инструктором. Вот так, приблизительно, окружающий мир вижу сейчас я.

Максим Слиж, СТВ:

Увидеть пешехода в таком состоянии, можно, наверное, только за пару сантиметров. А то и не увидеть, вообще.

Ольга Анушкина, психолог:

Если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, у него притормаживается деятельность коры головного мозга. И, по сути, его высшие функции притормаживаются: снижается контроль, снижается осознанность и прогноз своих действий

Учитывая, что скорость моя не превышает и 20 километров в час, разобрать символы и скоординировать движения очень трудно.

Без инструктора я бы и развернуться на месте не смог.

Хотя, и представляю маршрут визуально. Кстати, мой помощник Дмитрий Зубков, стаж вождения у которого почти 20 лет, – моей реакции сразу не поверил. Пока на себя не примерил образ.

Статистика врачей говорит о том, что у каждого человека есть своя доза алкоголя, после которой он чувствует себя настоящим «суперменом». Правда, без какого-либо участия подсознания. После употребления даже пол-литра пива – а в кровь любой спиртной напиток попадает через час – анализ покажет, что Вы превысили допустимый рубеж закона в 0,29 промилле. Примерно сто граммов вина или водки также укажут на лишение.

Но принято в народе, пусть и негласно, полагать, что: «Эх, пронесёт».

А, если вдруг занесёт или пешеход?

Александр Алишевич, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» (Минск):

Тормозной путь у обычного человека – 15 метров. С тремя промилле – если он, вообще, сможет затормозить, то это будет 50 метров, 100 метров.

А этот молодой человек в 2 часа ночи пытался скрыться с места ДТП. Следы протектора говорят о том, что повредил он припаркованный автомобиль, пытаясь повторить фигуру высшего пилотажа. У парня даже прав не было.

А его рюмку водки инспектор за несколько метров почуял.

В этом случае обошлось без жертв. Но инспекторам не всегда удается сработать на опережение. Вот и своего коллегу, который временно исполнял обязанности начальника ГАИ Барановичей, поймали почти с тремя промилле алкоголя после аварии. Под колесами его авто погибла женщина.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

В структуре органов внутренних дел постоянно ведётся работа по выявлению, если такие имеют место быть, сотрудников УВД, в том числе, и сотрудников ГАИ, которые позволяют себе, употребив спиртные напитки, сесть за руль.

И стали находить волков в овечьей шкуре. На неделе министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о том, что проверку на полиграфе уже прошли 700 сотрудников МВД.

Спрашивали у них о фактах получения взяток и нахождении за рулем в нетрезвом виде – треть провалилась.

Игорь Архипов, эксперт-полиграфолог:

Достоверность или надёжность этого метода – где-то 92-97%.

Говорят, полиграф обмануть можно, а вот эксперта – никогда. Чтобы лично убедиться в чистоте проверки на «детекторе лжи», проводим собственный эксперимент. Полиграфолог объясняет: датчики, которые отвечают за дыхание, пульс, потливость, камеры слежения за мимикой и его опыт перехитрить нельзя. Пробую и сразу облом.

Вывести меня на чистую воду получилось сразу. А примером стало моё имя. Вернее, способ отрицания его.

На вопрос, как меня зовут, полиграф реагирует мгновенно.

Таким образом, можно найти правду там, где лукавству место. А пройти полиграф придется всем сотрудникам ведомства и, если виноват, значит, погоны тебе больше никогда не доверят. Ведь каждый новый заезд на грани жизни и смерти. И не важно, кто ты. Цена слишком высока.

Ольга Анушкина, психолог:

У него скорость реакции другая, внимание другое, объективное оценивание ситуации другое, прогноз действий наперёд – он уже не такой.

Александр Алишевич, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» (Минск):

Трезвый пьяного не поймёт.

Что у него в голове, предсказать просто нереально, невозможно.